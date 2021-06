Słowa ministra edukacji Przemysława Czarnka o uczestnikach sobotniej parady równości w stolicy podzieliły scenę polityczną Aleksandra Kiełczykowska

- To, co tam się działo, nie ma nic wspólnego z tolerancją i z równością. To fetyszyzowanie i wykrzywianie równości i tolerancji – ocenił w programie „#Jedziemy” w TVP Info Paradę Równości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jego słowa wywołały burzę. - Wypowiedzi, takie jak ta, są często mechanizmem obronnym osób bojących się progresywnych zmian w społeczeństwie - powiedziała Kamila Gołdyka, aktywistka i członkini Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.