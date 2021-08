Słodko gorzki dzień w Tokio, internet gratuluje medalistom i współczuje siatkarzom

Tego nie mów zagranicą, bo możesz mieć problem. Słowa, które u nas brzmią OK, ale tam...

Każdy język ma swoje wulgaryzmy. To, co w jednym kraju jest zwykłym, często powszednim słowem, w innych krajach brzmi jak wulgaryzm. Przekonują się o tym ci, którzy uczą się języków obcych. Lepiej wiedzieć zawczasu, jakich słów lepiej nie wypowiadać zagranicą, dlatego przygotowaliśmy dla Was listę 13 słów, które w języku polskim są neutralne, ale można nimi śmiertelnie obrazić kogoś z innego kraju. Zobacz sam!