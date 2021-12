Śledztwo ws. pozostawienia bez biegu wniosku o uchylenie immunitetu Grodzkiemu. Radosław Fogiel komentuje

Poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, pytany przez polskatimes.pl o tę sprawę powiedział, że „wyniki śledztwa będą znane po jego zakończeniu”. – Dla mnie – jako obserwatora – rzeczywiście jest dość kuriozalne, że do Senatu trafił wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu, na którym ciążą poważne – z tego co wiemy – oskarżenia, poparte zeznaniami pod przysięgą, a wicemarszałek Senatu (Bogdan Borusewicz) po prostu chowa ten wniosek do szuflady i uznaje go za nieistniejący. Uznaje, że Senat nie będzie się nim zajmował. Muszę powiedzieć, że jest to szokujące i czekam na wyniki – dodał.