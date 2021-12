Śledztwo ws. immunitetu Tomasza Grodzkiego. Poseł Marek Sawicki: Marszałek Senatu korzysta ze złego przykładu

Marszałek Senatu, Tomasz Grodzki, komentując sprawę, powiedział, że „nie jest winą Senatu, że prokuratura dwukrotnie nie potrafiła prawidłowo przygotować wniosku o uchylenie mi immunitetu”. – Nie mamy sobie nic do zarzucenia; jeżeli wniosek będzie prawidłowo sformułowany, wtedy procedura będzie wdrożona – dodał.

20 października wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował prokuraturę regionalną w Szczecinie, że postanowił pozostawić wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego, bez biegu. Wicemarszałek Borusewicz uzasadnił to tym, iż „nie został on poprawiony, o co wnioskował Senat”.