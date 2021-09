Śledzimy codziennie (8.09.2021) Rzecznika Praw Pacjenta. Jakie zmiany nas czekają?

Rzecznik Praw Pacjenta to urząd odpowiedzialny za ochronę pacjentów i szerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków zarówno placówek medycznych, ich pracowników, jak i pacjentów. Zajmuje się również szerzeniem wiedzy na temat badań profilaktycznych, obserwowania własnego ciała i umysłu. Tłumaczy, jak działają lekarze poszczególnych specjalizacji i obala mity związane z różnymi chorobami. Zobacz najnowsze wpisy na Twitterze Rzecznika Praw Pacjenta.

RT @MenedzerZdrowia: Co zmieni się dla pacjentów w kwestii odszkodowań za błędy medyczne, jeśli zacznie obowiązywać nowa ustawa o jakości?…

[email protected] na #Forum2021 o fundamentalnej roli ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Ważna jest też informacja i edukacja pacjentów. Kontynujacja i rozwój dialogu z organizacjami pacjentów, by wzmacniać ich rolę i miejsce w systemie. https://t.co/vq65MdyuHU

Prawie 50 proc. zdarzeń niepożądanych moglibyśmy uniknąć, wprowadzając nowe rozwiązania, w tym system no fault - podkreśla @BartChmielowiec w debacie @TygodnikWPROST na #Forum2021. https://t.co/uwsqgCDlIK

Zapraszamy do śledzenia dyskusji na temat jakości w ochronie zdrowia z udziałem Rzecznik Praw Pacjenta @BartChmielowiec, @a_niedzielski @gosia_sobotka @TygodnikWPROST #ForumEkonomiczne21 https://t.co/8wdzCMG2QI

Brak należytej staranności podczas wykonania badań mógł doprowadzić pacjentkę do utraty zdrowia lub życia. @RzeczPacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające. W wyniku jego działań, Szpital zaproponował wypłatę zadośćuczynienia. Więcej: https://t.co/bdmGGzrx3N https://t.co/RCdFWf11EA

[email protected]: Profilaktyka to życie. Wczesne wykrycie choroby daje szansę na życie. Zachęcam wszystkich Państwa do profilaktyki I do spotkań z nami na Rynku w Kielcach #OnkoTour2021 https://t.co/RCvSzRxI4Q