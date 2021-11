Śledzimy codziennie (29.11.2021) Rzecznika Praw Pacjenta. Jakie zmiany nas czekają? Newsroom 360

Każdy pacjent powinien znać swoje prawa, by móc bezpiecznie się leczyć Przemysław Świderski

29.11.2021 na profilu Rzecznika Praw Pacjenta pojawił się tweet: "Dociera do nas coraz więcej niepokojących informacji o ciężkim przebiegu zakażenia wirusem SARS-COV-2 u kobiet w ciąży. To powinno skłaniać do wdrożenia profilaktyki tej choroby w formie szczepień.. ".