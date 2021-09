Sławomir Cenckiewicz: wygrałem proces z Lechem Wałęsą

Cenckiewicz wytoczył proces Wałęsie w 2019 roku. Chodziło o naruszenie dóbr osobistych poprzez wielokrotne publiczne twierdzenie, że historyk brał udział w fałszowaniu dokumentów, które ujawniono w tzw. teczce Kiszczaka.

W piątek Cenckiewicz napisał na Twitterze, że wygrał proces z byłym prezydentem. Jednak później dodał: „To prawda: w zakresie kary (wpłata na cel społeczny) i zwrotu kosztów procesowych Sąd uwolnił Wałęsę! I to jest skandal! Aksjologicznie wygrałem, a finansowej kary – czego się domagałem – Wałęsa nie poniósł”.

Natomiast na Facebooku przypomniał historię dwóch wyroków.

„Cenckiewicz podaje dalej na TT śmiesznego mema o Nitrasie – wyrok: 5 tys. zł na cel społeczny (przed apelacją 10 tys.) plus przeprosiny pisemne plus zwrot kosztów procesowych.

Wałęsa mówi, że Cenckiewicz popełnił przestępstwo sfałszowania kilkuset dokumentów i umieścił w mieszkaniu Kiszczaka, po czym zalegalizował to pozyskując do archiwum IPN, by go oskarżyć o bycie TW "Bolkiem" – wyrok: Wałęsa winny plus zakaz pomawiania Cenckiewicza plus przeprosiny pisemne jedynie na własnym FB i TT (lekko zmodyfikowane) plus nie musi usuwać swoich dawnych oskarżeń pod moim adresem plus zero kar finansowych (odrzucenie wniosku o przekazaniu środków finansowych na cel społeczny i zwrot kosztów procesowych)” – napisał Sławomir Cenckiewicz.