Śląsk zaczyna rundę rewanżową EuroCupu. Dziś starcie z Lietkabelis

Śląsk po dłuższej przerwie wraca do rywalizacji w 7DAYS EuroCupie. Wrocławianie przez pierwszą połowę stycznia pauzowali z powodu zakażeń koronawirusem, które zidentyfikowano w zespole krótko przed zaplanowanym na Nowy Rok ligowym meczem z Arged BM Stalą Ostrów Wielkopolski. Od tego czasu „Trójkolorowi” opuścili trzy spotkania, które zostaną rozegrane w późniejszym terminie.

Wtorkowe starcie w litewskim Poniewieżu odbędzie się jednak zgodnie z pierwotnym kalendarzem 7DAYS EuroCupu. To właśnie od starcia z Lietkabelisem Śląsk rozpoczął udział w europejskich pucharach (przegrywając we Wrocławiu 59:70). Na razie trudno uznać to za udaną przygodę. WKS wygrał dotychczas zaledwie jeden z ośmiu meczów. Podopiecznym Andreja Urlepa należy jednak oddać, że kilkukrotnie otarli się o zwycięstwo. Rywale mogą natomiast pochwalić się bilansem 4-5, co daje im szóstą lokatę w grupie A.

Trójkolorowi po wymuszonej przerwie na szczęście już wrócili do gry. W sobotę w Hali Orbita bardzo pewnie pokonali Asseco Arkę Gdynia 86:63 – była to już dziesiąta wygrana Śląska w Energa Basket Lidze. Dzięki niej zespół znów zajmuje miejsce w pierwszej ósemce, w której powoli robi się dość tłoczno. Trzeba jednak pamiętać, że WKS do rozegrania ma jeszcze dwa zaległe mecze z mistrzem Polski Arged BM Stalą Ostrów Wielkopolski oraz z Enea Abramczyk Astorią Bydgoszcz.