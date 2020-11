Słaby Lewandowski, Bayern traci punkty z Werderem

Święty Jan Paweł II pierwszy walczył z pedofilią w Kościele i nigdy jej nie chronił. Poruszający apel środowiska przyjaciół Papieża-Polaka

"Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, by - w zalewie bezzasadnych zarzutów - bronili dobrego imienia Jana Pawła II. Jednocześnie apelujemy do polskich biskupów, aby w sposób transparentny, uczciwy i efektywny wyjaśnili wszelkie zarzuty stawiane hierarchom i duchownym Kościoła Katolickiego w Polsce oraz doprowadzili do powszechnie oczekiwanego zadośćuczynienia ofiarom ich postępowania" - napisali w wydanym w czwartek oświadczeniu członkowie Stowarzyszenia "Środowisko ks. Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II". Środowisko to od połowy XX wieku gromadzi przyjaciół Karola Wojtyły oraz ludzi, którzy zostali przezeń ochrzczeni lub którym udzielił on sakramentu małżeństwa.