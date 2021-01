Słaby debiut Arkadiusz Milika. Czy Marsylia zmieni trenera?

Walentynkowa kolacja w domu - pomysły na spędzenie romatycznego wieczoru

Walentynki to święto zakochanych, które każdego roku przypada na 14 lutego. Może to być wyjątkowy dzień, kiedy pary obdarowują się drobnymi upominkami i spędzają wspólnie czas tak, jak lubią. W artykule przedstawiamy ciekawe pomysły na walentynkową kolację w domu, którą można przygotować razem lub zrobić niespodziankę ukochanej osobie. Sprawdź, o czym warto pamiętać planując taką formę spędzania dnia zakochanych i jak można spędzić romantyczny wieczór we dwoje.