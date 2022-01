Słabe ogniwo NATO. Jak Niemcy zachęcają Putina do wojny

W stosunkach między Ukrainą i Niemcami nastała chwila prawdy - ocenił szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba w telewizji ICTV. Kijów ma pretensje do Niemiec w dwóch kwestiach. Po pierwsze, to oczywiście Nord Stream 2 oraz dwuznaczna postawa Berlina w kwestii współpracy gazowej z Rosją i miejsca Ukrainy w schemacie dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Po drugie, kwestia dostaw broni dla Ukrainy w obliczu bezpośredniego zagrożenia zbrojną inwazją Rosji.

Szpital zamiast haubic

Obecny wicekanclerz RFN i współprzewodniczący Zielonych Robert Habeck oświadczył w maju 2021 podczas wizyty na Ukrainie, że „nie powinno się temu krajowi odmawiać broni do obrony”. Jak widać, wejście do koalicji rządzącej zmieniło perspektywę. Bo gdy partyjna koleżanka Habecka, minister obrony Annalena Baerbock, przyjechała do Kijowa w styczniu, zapowiedziała, że o dostawach broni dla Ukrainy nawet nie zamierza dyskutować.