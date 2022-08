Słaba forma Marcina Gortata trwa, Golden State Warriors pokonali Boston Celtics - Steph Curry lepszy od Kyriego Irvinga

Transformacja koszykówki w grę bardziej obwodową, skupioną na analizowaniu liczb i rzucaniu trójek, mocno odbiła się na klasycznych, „old-schoolowych” centrach w NBA. Nie inaczej jest z polskim rodzynkiem za oceanem. Marcin Gortat doświadcza bycia wypartym przez analityczną koszykówkę, która faworyzuje bardziej wszechstronnych graczy.

Uniwersalizm koszykarza w dzisiejszej NBA jest nie do przeceniania. Polak jest w stanie grać tylko w okolicach kosza i nawet jego świetne zasłony dla Johna Walla nie są wystarczającym elementem, by pozwolić mu na grę po 30 minut co mecz.

Bez rzutu z dystansu i możliwości poszerzenia pola gry Gortat staje się coraz bardziej tzw. „zadaniowcem”, który mimo, że wychodzi w pierwszej piątce, to gra tylko po 20 minut w meczu.

Ubiegły tydzień z pewnością nie należał do najlepszych dla „Polish Hammera”. Gortat wystąpił w trzech spotkaniach, zaliczając tylko raz powyżej 20 minut na parkiecie, zdobywając średnio w tym okresie 4,5 punktu i 6 zbiórek na mecz.