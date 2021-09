Skuteczna, ale słabo grająca kadra, czy to ulepszona wersja niekochanych? BG

02.09.2021 warszawa stadion pge narodowy eliminacje do mistrzostwa swiata katar 2022 mecz polska albania pilka nozna reprezentacja nz robert lewandowski jakub moderfot. szymon starnawski / polska press Szymon Starnawski

Kibice doczekali się zwycięstwa kadry Paulo Sousy, ale styl w meczu z Albanią pozostawiał wiele do życzenia. Co zrobić, by Anglicy zagrali z drużyną, a nie Lewandowskim i spółką?