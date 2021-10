Skończyły Ci się pomysły na obiady? Zobacz proste i szybkie przepisy na pyszne posiłki

Przygotowanie: W misce umieścić puree z dyni, twaróg, jajko i wymieszać. Następnie wsypać sól, stopniowo dodawać mąkę i wyrabiać ciasto do połączenia się składników. Z ciasto uformować wałek o grubości około 3 centymetrów i kroić go pod skosem na kluski o wielkości około 4 centymetrów.

Wiele osób kojarzy obiad jedynie z wytrawnymi i słonymi posiłkami, które można przecież zamienić na słodkie potrawy. Będzie to świetne urozmaicenie i przypadnie do gustu nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Zobacz nasze pomysły na obiady na słodko, które bez problemu przygotujesz w swojej kuchni.

Przygotowanie: Kaszę kuskus przygotować zgodnie z opisem na opakowaniu. Pieczarki i cebulę pokroić w kostkę. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek lub olej rzepakowy, wrzucić pokrojone warzywa, posypać szczyptą soli i podsmażyć. Pomidory sparzyć gorącą wodą, obrać ze skórki, pokroić w kostkę i dodać do warzyw na patelni. Doprawić bazylią, oregano, pieprzem, suszoną ostrą papryką i chwilę smażyć.

Obiad warzywny to świetny pomysł na sycący i pyszny posiłek, który łatwo można przygotować w domu. Warto wprowadzić tego typy potrawy do swojego jadłospisu. Zobacz nasz pomysł na obiad wegetariański.

Piekarnik nagrzać do 180 stopni Celsjusza i piec papryki około 30 minut.

Z papryk wyciąć ich górną część i usunąć gniazda nasienne. Napełnić papryki farszem i przełożyć je na formę wyłożoną papierem do pieczenia lub do naczynia żaroodpornego.

Do podsmażonych warzyw na patelni dodać ugotowaną kaszę kuskus i razem wymieszać. Jeśli trzeba doprawić farsz do smaku.

Pomysły na obiad z mięsem

Posiłki z dodatkiem mięsa to popularne pomysły na obiad w wielu domach. Sprawdź naszą propozycję na to danie i przekonaj się, czy przypadnie Ci do gustu.

Makaron z kurczakiem i suszonymi pomidorami

Składniki: