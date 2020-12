Skoki. Turniej Czterech Skoczni bez kibiców, tysiące biletów do zwrotu

Niemcy sprzedali 2500 biletów na pierwszy konkurs TCS. Kolejne dwa tysiące biletów zostało rozdysponowanych na kwalifikacje. Wszystkie bilety rozeszły się w godzinę, ale będą musiały zostać oddane. Duże obostrzenia panujące za naszą zachodnią granicą w czasach pandemii COVID-19 sprawiły, że skoki na Audi Arenie odbędą się bez udziału publiczności.

Obostrzenia panujące w Bawarii zostały zaostrzone, zakładają zakaz wpuszczania kibiców na imprezy sportowe co najmniej do 20 grudnia. Organizatorzy zawodów w Oberstdorfie, obserwując sytuację pandemiczną i mając na uwadze kolejne niepokojące liczby osób zakażonych, założyły, że trudny stan epidemiczny potrwa do Bożego Narodzenia.