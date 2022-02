„Skleroza czy polityczna hipokryzja?”. Trzaskowski podważył… własne słowa nt. Nord Stream 2

Prezydent Warszawy nie ma w ostatnich dniach dobrej passy. Ledwie w niedzielę zarzucono mu hipokryzję w sprawie stosunku do fajerwerków, których zakazał w stolicy w Sylwestra, a które to z radością podziwiał na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a już w poniedziałek dał kolejną okazję do krytyki.

Wszystko za sprawą jego poniedziałkowego występu w „Gościu Wydarzeń” na antenie telewizji Polsat. Jednym z podjętych tematów była kwestia gazociągu Nord Stream 2.

– Wszystkie partie sprzeciwiały się budowie. Łącznie z Platformą Obywatelską – podkreślił wiceprzewodniczący PO, przekonując że sam wielokrotnie także krytykował ten projekt i szczerze mówił o tym Niemcom. – Mówiliśmy o tym Niemcom zawsze, byliśmy tutaj twardzi – kontynuował.

Trzaskowski wyraził ubolewanie, że nie udało się odwieźć Niemców od realizacji projektu i dodał: „Niemcy mówili, że to jest przedsięwzięcie biznesowe, a myśmy zawsze mówili: nieprawda, w tym jest mnóstwo polityki”.