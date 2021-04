Sklepy w galeriach handlowych otwarte od 4 maja? "Czas już zacząć funkcjonować możliwie normalnie. Nie ma na co czekać!"

Poradnik dla seniorów, czyli jak robić zakupy w sieci? Na co trzeba zwrócić uwagę? 5 zasad bezpiecznych zakupów w Internecie

Obecna sytuacja epidemiologiczna sprawia, że coraz więcej osób robi zakupy w Internecie, w tym także seniorzy. Warto zadbać o to, aby były one bezpieczne. Wprowadzone obostrzenia spowodowały przeniesienie znacznej części handlu do Internetu. Zakupy w sieci są nie tylko wygodniejsze, ale również bezpieczniejsze dla naszego zdrowia. Z tego też względu należy mieć na uwadze kilka podstawowych zasadach ostrożności. Jak robić zakupy przez Internet?