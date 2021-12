Sklepy przed wigilią i Nowym Rokiem. W jakich godzinach zrobisz zakupy?

Choć w piątek po godz. 14:00 ciężko będzie już zrobić zakupy, to dwa dni przed wigilią będzie to możliwe nawet w późnych godzinach wieczornych.

W środę i czwartek większość supermarketów będzie otwarta do godz. 22:00. Sieciówki takie jak Biedronka, Carrefour, Lidl, Netto i Stokrotka wydłużą godziny pracy do 23:00, a w Kauflandzie zakupy zrobimy aż do północy.

Ustawa zakazująca handlu w niedzielę, wprowadziła również przepis, mówiący o tym, że w Wigilię handlować można tylko do godz. 14:00. Potwierdzają to informacje o godzinach otwarcia zamieszczone na stronach internetowych supermarketów. Większość z nich zamknie się już o godz. 13:00. O godzinę dłużej otwarte będą sklepy Dino, Lewiatan czy Żabki. W Wigilię zamknięte będą sklepy sieci Ikea.

Supermarkety będą krócej działać również 31 stycznia.