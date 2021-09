Sklepy pod szyldem Tesco będą otwarte do 31 października 2021 r. Będą duże wyprzedaże? Sieć sklepów całkowicie znika z Polski

Oznacza to, że tego dnia działanie zakończą wszystkie sklepy Tesco. Natomiast po tym terminie w większości z nich kontynuowany będzie proces konwersji do formatu Netto. Jednocześnie zapewniono, że do momentu uruchomienia wszystkich konwertowanych sklepów pod szyldem Netto ich pracownicy będą objęci procesem szkoleniowym, by jak najlepiej przygotować się do pracy w modelu Netto. W tym czasie, zgodnie z harmonogramem, będą toczyć się przebudowy placówek.