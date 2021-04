Sklepy otwarte w majówkę 2021. Gdzie zrobić zakupy 1, 2 i 3 maja? Czy w majówkę czynne są Lidl, Biedronka, Żabka, Auchan, Carrefour?

Sklepy czynne w majówkę 2021

Majówka 2021 zapowiada się niestety inaczej, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Pandemia koronawirusa sprawia, że wyjazdy są mocno ograniczone i najlepszym pomysłem na spędzenie weekendu majowego jest wyprawa np. na działkę. Niezależnie od tego, jak i gdzie spędzimy majówkę może się okazać, że potrzebujemy zrobić zakupy. 1 i 3 maja to dni ustawowo wolne od pracy. 2 maja, choć to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest on dniem wolnym. Mimo to, wiele mały osiedlowych sklepów będzie tego dnia zamkniętych. Na pewno znajdą się też takie, które będą liczyły na zwiększony obrót i otworzą się dla klientów w każdy dzień majówkowego weekendu.