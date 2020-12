Sklepy otwarte w Boże Narodzenie. Czy 25 i 26 grudnia 2020 czynne będą Biedronka, Lidl, Żabka, Auchan, Carrefour, Tesco?

Sklepy otwarte w Wigilię 2020

Gdzie 24 grudnia będzie można zrobić zakupy? W Wigilię sklepy będą otwarte, jednak czas pracy sprzedawców zostanie skrócony. Wszystko po to, by mogli spokojnie przygotować się do kolacji wigilijnej. Zgodnie z prawem sklepy dużych sieci mogą funkcjonować do godz. 14, jednak w praktyce większość zamyka się wcześniej. Po godz. 14 zakupy zrobimy już tylko na stacjach benzynowych, a także w niektórych sklepach franczyzowych i małych osiedlowych sklepach, jeśli ich właściciele sami zdecydują się stanąć przy kasie. Poniżej zestawienie godzin otwarcia najpopularniejszych sklepów w Wigilię, 24 grudnia 2020.