Skandaliczny wpis prezydenta Olsztyna. "Niech rzuci kamieniem, kto nie uderzył w drzewo po pijaku" Hel

14.12.2016 warszawa podpisanie umow w ramach umow programu polska wschodnia nz piotr grzymowicz prezydent olsztyn adam guz/polska press Adam Guz Zobacz galerię (2 zdjęcia)

"No walnął w drzewo. I co? Niech rzuci kamieniem każdy, kto w życiu nie uderzył w drzewo po pijaku" - napisał w sobotę popołudniu prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Później tłumaczył, że doszło do włamania na jego konto.