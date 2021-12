Skandaliczne słowa Ławrowa: Polska nie jest niepodległa, tylko "bezpańska"

Ławrow: NATO obecnie to czysto geopolityczny projekt opanowania terytorium

Ławrow zabrał również głos w sprawie NATO, sugerując, że działania Sojuszu Północnoatlantyckiego daleko wykraczają poza misję obronną.

– Gdyby NATO było sojuszem obronnym, jak to teraz na każdym kroku powtarza Jens Stoltenberg, to organizacja ta nie rozszerzałaby się na wschód. NATO obecnie to czysto geopolityczny projekt opanowania terytorium, które wydawało się „bezpańskie” po zniknięciu Układu Warszawskiego i po rozpadzie Związku Sowieckiego – mówił Ławrow.