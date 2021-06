Skandaliczna okładka L’Équipe. Zwycięstwo z Niemcami rewanżem za I Wojnę Światową?

"COMME EN 18" - krzyczy z okładki L’Équipe, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "Tak jak w 18". Po takim tytule na Twitterze zawrzało, a kibice uznali, że to nawiązanie do I Wojny Światowej, która zakończyła się w 1918 roku porażką Cesarstwa Niemieckiego. Kolejnym podobieństwem jest wyraz "comme", przypominający nazwę miejscowości "Somma", gdzie w czasie Wielkiej Wojny zginęło ponad milion żołnierzy obu walczących stron.

"Ten nagłówek jest dość zawstydzający. Z pewnością byłoby możliwe świętowanie wielkiego zwycięstwa bez odniesienia do I Wojny światowej", "To jest kompletnie chory tytuł", "Idiotyczna pierwsza strona francuskiego dziennika sportowego", "To wstydliwe, krępujące i niezbyt zabawne" - brzmią najpopularniejsze komentarze twitterowiczów do poniższej okładki.