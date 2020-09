Skandal w Niemczech. Były wicemistrz świata miał 297 plików z dziecięcą pornografią

Padło sporo zarzutów w kierunku byłego stopera Die Mannschaft. "Bild" nie potwierdził jednak, czy zgadza się ze wszystkimi. Prawda jest jednak taka, że śledczy znaleźli w jego telefonie 297 plików z dziecięcą pornografią.

Dokładnie między 9 i 11 lipca ubiegłego roku Metzelder miał wysłać dwa zdjęcia do jednego ze świadków, szesnaście do drugiego, załączając przy tym jeszcze dwa nagrania wideo. Był też trzeci świadek, który otrzymał od byłego piłkarza kolejne zdjęcie. Źródłem wysyłki była aplikacja WhatsApp, zazwyczaj trudna do przechwytywania jakichkolwiek treści.

Metzelder przyznał się do stawianych mu czynów. Srebrny medalista mistrzostw świata z 2002 został zatrzymany już we wrześniu 2019 roku, gdy do hamburskiej prokuratury zgłosiła się była jego partnerka. Miała przekazać śledczym kilkanaście zdjęć z dziecięcą pornografią, które otrzymała od niego przez jeden z komunikatorów internetowych. Metzeldera zatrzymano, zabezpieczono komputer i telefon. Przeszukano również dom. Kilka tygodni temu Niemiec usłyszał zarzuty.