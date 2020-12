Skąd wzięły się prezenty, pierwsza gwiazdka i choinka? Musisz to wiedzieć, zanim zasiądziesz do wieczerzy. Znaczenie symboli świątecznych

10 000 książek dla szkolnych bibliotek od Empiku! Znamy zwycięzców konkursu "1000 powodów, by czytać"

Nadszedł wielki finał konkursu „1000 powodów, by czytać”, w który po raz kolejny zaangażowały się społeczności lokalne w całej Polsce. Ponad 550 szkół biorących udział w akcji zebrało łącznie ponad pół miliona głosów. Triumfuje 10 szkół, do których trafi w sumie 10 000 wymarzonych przez uczniów książek. Wypełniona po brzegi fascynującymi historiami ciężarówka Empiku wyruszy do podstawówek w Krakowie, Lesznie, Mińsku Mazowieckim, Myszkowie, Niepołomicach, Okuniewie, Serokomli, Trzebosi, Zabrańcu i Zielonej Górze.