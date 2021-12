"Siwy Bajerant" zostawia Polskę, lista następców nie zachwyca.

Trzy miesiące przed barażem z Rosją w kwalifikacjach mistrzostw świata reprezentacja Polski pozostaje bez trenera. Sousa zadzwonił 26 grudnia do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy i poprosił o rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. W odpowiedzi usłyszał stanowcze „nie”. Brak zgody nie oznacza jednak, że Portugalczyk zostanie na stanowisku. Wszystko wskazuje, że Sousa zerwie kontrakt. Problem w tym, że nie ma ustalonej sumy odszkodowania.

- Kontrakt jest bardzo dobry, ale nie przewiduje odejścia trenera. Jest może pięć możliwości rozwiązania tej umowy, ale nie ma mowy o żadnych karach. To dobry kontrakt. Mówienie o tym, że można do kontraktu wpisać karę, jest śmieszne - mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu.

- Ktoś powie, że można by tam wprowadzić karę umowną za zerwanie kontraktu, dajmy na to w wysokości pięciu milionów euro, ale przecież druga strona też by zażądała podobnego zabezpieczenia - powiedział w rozmowie z Interią prezes Kulesza.