Sir Barry Gibb, jeden z głosów Bee Gees, wydał nową płytę. Niesamowita kariera Brytyjczyka trwa od 1955 r.

Sir Barry Gibb to fenomen muzyczny. Zaczynał karierę w 1955 r. Jego muzyczny sen trwa do dziś. Właśnie ukazała się nowa płyta Barry Gibba.

Barry Gibb spełnia właśnie swoje marzenie o współpracy z Artystami, których od zawsze podziwiał! Obok Dolly Parton, na płycie w repertuarze The Bee Gees, w duetach z Barrym pojawią się znakomici goście: Alison Krauss, Olivia Newton-John, Sheryl Crow, Miranda Lambert, Keith Urban, Brandi Carlile, David Rawlings & Gillian Welch, Jason Isbell, Jay Buchanan, Little Big Town i Tommy Emmanuel. Za produkcję płyty odpowiada laureat Grammy Dave Cobb. Od pierwszego dnia, gdy weszliśmy do RCA Studios w Nashville (tego samego, w którym magię tworzyli Elvis, Willie, Waylon, Roy, The Everly Brothers i wiele innych legend), album po prostu zaczął się tworzyć. Jestem bardzo wdzięczny, że miałem okazję do pracy z Dave’em i wszystkimi znakomitymi artystami, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Każdy dał nam swój czas i talent.

Te spotkania zainspirowały mnie tak bardzo, że brakuje mi słów na opisanie tego. Głęboko czuję, że Maurice i Robin pokochaliby ten album z różnych powodów. Chciałbym, abyśmy mogli nagrywać go wszyscy razem… Czułem ich obecność w studiu - powiedział Barry Gibb.

Praca z jednym z moich bohaterów była prawdziwym zaszczytem. Pierwszy album Bee Gees to dla mnie kamień milowy, dlatego możliwość doświadczenia geniuszu Barry’ego osobiście w studiu było czymś surrealistycznym – to w końcu jeden z najlepszych muzyków wszech czasów! - dodał Dave Cobb. GREENFIELDS: THE GIBB BROTHERS SONGBOOK, VOL. 1 TRACK LIST 1. “I’ve Gotta Get A Message To You” with Keith Urban

2. “Words of a Fool” with Jason Isbell

3. “Run to Me” with Brandi Carlile

4. “Too Much Heaven” with Alison Krauss

5. “Lonely Days” with Little Big Town

6. “Words” with Dolly Parton

7. “Jive Talkin’” with Miranda Lambert, Jay Buchanan

8. “How Deep Is Your Love” with Tommy Emanuel, Little Big Town

9. “How Can You Mend A Broken Heart” with Sheryl Crow

10. “To Love Somebody” with Jay Buchanan

11. “Rest Your Love On Me” with Olivia Newton-John

12. “Butterfly” with Gillian Welch, David Rawlings

Świetne recenzje zbiera dokument o braciach Gibb w reżyserii Franka Marshalla “The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart”. Barry - to najstarszy z braci Gibb, tworzących softrockowy zespół Bee Gees, który rozpoczął działalność w 1958 r. Jego pierwszy zespół The Rattlesnakes powstał w Manchesterze w 1955 r., trzy lata potem wraz z braćmi Robinem i Maurice'em założył Bee Gees. Czwarty z muzykalnych braci Gibb, Andy, wybrał karierę solową. Kariera Sir Barry’ego Gibba trwa ponad pięć dekad. To współzałożyciel i artystyczny lider zespołu Bee Gees – razem z braćmi Maurice’em i Robinem artysta stworzył jedną z najpopularniejszych grup w historii rock and rolla. Na koncie mają ponad 200 mln sprzedanych albumów. Z 9 singlami jako wykonawca, Barry zalicza się do grona najbardziej dochodowych kompozytorów wszech czasów (łącznie ma 16 numerów jeden). Znajduje się na siódmym miejscu najbardziej kasowych producentów (z 14 singlami na szczycie).

Łącznie z Johnem Lennonem i Paulem McCartneyem dzieli wynik największej liczby singli na pierwszym miejscu w ciągu jednego roku kalendarzowego – 7 utworów. Barry Gibb ma na koncie m.in. 8 nagród Grammy, Grammy Legend Award oraz 2015 Grammy Lifetime Achievement Award. Otrzymał także m.in. American Music Awards Lifetime Achievement Award, BMI Icon Award, cztery BMI Songwriter of the Year Awards, cztery BMI Song of the Year Awards i jest członkiem Rock and Roll Hall of Fame and Songwriters Hall of Fame. W 2004 r. Barry otrzymał jedno z najwyższych brytyjskich odznaczeń, gdy Bee Gees dostali tytuł Commanders of the British Empire, a w 2018 r. tytuł „Sir Barry Gibb” od księcia Karola za zasługi dla muzyki oraz działalność charytatywną.

