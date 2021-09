Singapur zaszczepił 80 proc. mieszkańców przeciwko Covid, ale wstrzymuje znoszenie ograniczeń. Dlaczego?

Teraz kraj ten wstrzymuje plany ponownego otwierania się, wystraszony wskaźnikami nowych zakażeń. Dochodzą one do tysiąca dziennie, co jest dziesięciokrotnym wzrostem w porównaniu z okresem sprzed miesiąca. Eksperci zwracają uwagę na małą liczbę poważnych przypadków zakażeń i wysoki odsetek zaszczepionych.

Jednak liczba pacjentów wymagających podawania im tlenu podwoiła się do rekordowych ponad 50 w ostatnich dniach, co może prowadzić do przeciążenia system medycznego. Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii (OIOM) utrzymuje się na razie na niskim poziomie, zaledwie siedmiu pacjentów. Dostępnych jest 300 łóżek na OIOM, które można zwiększyć w szybkim czasie do tysiąca.