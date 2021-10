Simon Sebag Montefiore: Putin ma duże szanse rządzić dłużej niż Stalin

Czy Rosję Władimira Putina można porównać ze Związkiem Radzieckim Józefa Stalina? Co te kraje mają ze sobą wspólnego?

Moim zdaniem takie porównania są jednak zbytnim uproszczeniem. Sądzę, że między nimi nie występuje bezpośrednia analogia ani podobieństwo między stalinowskim ZSRR a Rosją putinowską. Stalin był fanatycznym marksistą, który kazał stracić lub więzić miliony niewinnych ludzi. Za to Putin jest autorytarnym nacjonalistą o dyktatorskich zapędach, który odbudował rosyjskie państwo oraz wykorzystuje służby i organy bezpieczeństwa do tego, aby zastraszyć opozycję, manipulować wyborami i wspierać własne jednowładztwo.

Słowo „jednowładztwo” świetnie pasuje też do Stalina.

Wydaje mi się, że Putin w wielu aspektach bardziej przypomina późnych carów z dynastii Romanowów, Mikołaja I i Aleksandra III. Putin nigdy nie uczynił z masowego mordu swojej metody rządzenia. Z drugiej strony jego Kreml opiera swą legitymację i prawowitość na zwycięstwie odniesionym w 1945 roku - i w tym miejscu wracamy do Stalina.