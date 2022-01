Siły inwazyjne Rosji rosną w siłę. Niepokojące słowa Zacharowej

- Dzisiaj całkowita liczba rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą wynosi około 127 tysięcy, w tym komponent naziemny to 106 tysięcy, z odpowiednimi możliwościami ogniowymi, uderzeniowymi i manewrowymi. Są pewne ruchy tych wojsk, ale na razie nie są one krytyczne - powiedział Ołeksij Daniłow portalowi LIGA.net. Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zaznaczył, że Rosja będzie potrzebowała co najmniej miliona żołnierzy, aby zaplanować operację lądową na pełną skalę. - Co wymaga czasu na koncentrację, a przemieszczanie takiej masy ludzi i sprzętu nie może pozostać niezauważone - powiedział Daniłow.