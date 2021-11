Siłowe przekroczenie granicy i kolejne prowokacje białoruskich służb. „Puszczany był hymn Polski”

Rzecznik prasowa Straży Granicznej, ppor. Anna Michalska poinformowała, że w środę największe siłowe przekroczenie granicy miało miejsce ok. godz. 19:00 na odcinku w okolicach Czeremchy.

– Osoby były agresywne, rzucały kamieniami, konarami drzew. Około 230 osób przeszło na stronę polską, na odległość kilku – kilkudziesięciu metrów. Te osoby zostały pouczone o opuszczeniu terytorium Polski. Po naszej stronie zostało siedem osób. Pięć osób trafiło do szpitala. Osoby te były wycieńczone, brały udział w siłowym forsowaniu granicy, więc zdarzały się również obtarcia. Ich stan zdrowia jest stabilny. Dwie osoby z grupy, która wtargnęła na teren RP, zostały przewiezione do placówek Straży Granicznej i na razie tam przebywają. Są to ojciec z synem. Czekają na kobietę, która jest w szpitalu – mówiła.

Ppor. Anna Michalska przekazała, że „w czasie siłowego forsowania granicy, które było koordynowane przez służby białoruskie, które oślepiały nas laserami, nagrywały, wczoraj puszczany był także hymn Polski”. – Naszym zdaniem była to eskalacja naszych emocji, podnoszenia napięcia – dodała.