Silny wiatr w niektórych województwach. IMGW wydało ostrzeżenia

Ostrzeżenia na Mazowszu obejmują powiaty: ciechanowski, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołękę, ostrowski, Płock, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski i żuromiński.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla wszystkich powiatów województwa opolskiego. w poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 14:30 w regionie możliwe są wiatry o średniej prędkości od 30km/h do 40 km/h, które w porywach mogą dochodzić do 75 km/h.

W województwie świętokrzyskim ostrzeżenia dotyczą całego regionu. Średnia prędkość ma wynosić od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.

W Łódzkiem ostrzeżenie dotyczy powiatów: bełchatowskiego, łaskiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego i Piotrkowa Trybunalskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego.