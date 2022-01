Silny wiatr stopniowo ustępuje. W poniedziałek nadejdzie gołoledź

Niedziela upłynęła w Polsce pod znakiem ekstremalnie silnego i miejscami porywistego wiatru, który dotarł do nas za sprawą niżu Nadia. W całym kraju mnożyły się interwencje straży pożarnej, która usuwała powalone drzewa i zabezpieczała miejsca uszkodzone przez gwałtowną wichurę. Na Bałtyku panował sztorm, w górach - zawieje śnieżne.

Do pomocy strażakom ruszyli także terytorialsi. "Zdecydowałem o skierowaniu żołnierzy z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej do wsparcia strażaków z Drawska Pomorskiego. Żołnierze będą m. in. usuwać skutki wichur, które przechodzą w tym regionie" - napisał w niedzielę wieczorem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.