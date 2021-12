Silny wiatr, oblodzenie, intensywne opady śniegu. Pogoda wciąż niebezpieczna

Pogoda w kraju pozostaje groźna. Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wysłali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województwa pomorskiego, gdzie synoptycy przewidują wystąpienie wiatru o średniej prędkości od od 40 do 44 km, a w porywach nawet 100 km/h. Ostrzeżenie jest ważne do czwartku do godz. 17.