Siemoniak: Sprawa pegasusa może kosztować obóz władzy bardzo dużo: utratę władzy i wszelkiej wiarygodności

Myśli pan, że senacka komisja, która powstała, aby wyjaśnić kwestie zakupu pegasusa i ewentualnej inwigilacji za pomocą tego systemu, coś nam rozjaśni w tej kwestii?

Jestem tego pewny. Komisja to jednak coś zupełnie innego niż wywiady udzielane w mediach przez zagranicznych ekspertów. Na senackiej komisji zapowiadają się bardzo ciekawi rozmówcy, dużo wiedzący, mam na myśli chociażby prezesów Najwyższej Izby Kontroli. Sądzę, że tyle, ile ta komisja może zrobić, to zrobi. Oczywiście bez współpracy rządu, bo tej nie należy się spodziewać, więc kluczowe pytania pozostaną bez odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że praca tej komisji jest niezbędna. To jest coś, co jest istotą parlamentarnej kontroli nad rządzącymi. Senat w sposób niedoskonały, bo tak naprawdę komisja śledcza powinna powstać w Sejmie, ale jednak stara się to robić.