Siemoniak: Jarosław Kaczyński idzie na skraj przepaści

Co pan sobie pomyślał, jak zobaczył obrazki z lotniska w Kabulu?

Przypomina to obrazki z Sajgonu z końca wojny wietnamskiej, czy obrazki z Phnom Penh, gdy wkraczali tam Czerwoni Khmerowie. Pomijając politykę, to są ogromne porażki, wielkie ludzie tragedie. Chaos i panika pokazujące, że współczesny świat jest źle rządzony, skoro politycy, czy osoby decydujące o jego losach doprowadzają do takich sytuacji.

Przecież można się było tego spodziewać! Wprawdzie Amerykanie podpisali porozumienie z Talibami, ale wielu ekspertów przewidywało, że kiedy tylko Amerykanie wyjdą z Afganistanu, stanie się to, co się stało.

W przeciwieństwie do wielu osób, które wypowiadają sądy o tym, co tam się dzieje i wiedzą lepiej, co należało zrobić - jestem w tych kwestiach bardzo ostrożny. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze rzeczywistość odpowiada scenariuszom pisanym w wygodnym fotelu w Warszawie, czy innym miejscu. Sądzę, że dla Amerykanów, dla nas, dla całego świata ogromnym zaskoczeniem było to, jak krucha i słaba jest administracja Afganistanu. Jako minister obrony narodowej miałem kontakty, rozmowy z tamtymi urzędnikami, jeździliśmy do Afganistanu - wydawało się, że struktura państwa, którą zbudowali, ma dość silne podstawy i przede wszystkim poparcie samych Afgańczyków. Niedoskonałości, jak w każdym kraju, oczywiście istniały, ale były przesłanki, które pozwalały zakładać, że Afgańczycy sobie poradzą. Wszyscy dziś krytykują to, co się stało, oczekują gotowych scenariuszy, ale, jak już wspomniałem, fakt, że talibowie z taką łatwością opanowali Afganistan, jest zaskakujący. Tak, Amerykanie zawarli z nimi porozumienie w zeszłym roku, we wtorek miało się odbyć spotkanie poza Afganistanem amerykańskiego generała z przedstawicielami talibów, ale trzeba było pewne rzeczy ustalić wcześniej, jeżeli mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją. Przypomnę, miał powstać wspólny rząd obecnej tydzień temu administracji z talibami. Negocjowano rozmaite szczegóły. Stany Zjednoczone chciały sobie zagwarantować, że nowe władze będą przeciwnikami światowego terroryzmu, wiadomo, do czego to nawiązuje. I tu widzę popełnione błędy. Natomiast, tak, obrazki z Afganistanu są porażające, rujnują wizerunek Zachodu, Stanów Zjednoczonych i bardzo trudno jest z nimi dyskutować. Prezydent Biden, jak najbardziej słusznie, pytał, dlaczego Amerykanie mają walczyć, skoro sami Afgańczycy nie chcą tego robić za swój rząd, czy za swoje państwo. Teraz jednak to pytanie jest bardzo kwestionowane w świetle dramatycznych obrazków, które docierają do nas z tego kraju.