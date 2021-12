Sieć fałszerzy paszportów covidowych. 400 policyjnych dochodzeń we Francji OPRAC.: Lidia Lemaniak

fot. adam jankowski

– Policja we Francji wszczęła 400 dochodzeń, mających na celu rozbicie sieci fałszerzy paszportów sanitarnych – poinformował w niedzielę szef francuskiego resortu spraw wewnętrznych, Gerald Darmanin. W ramach dochodzeń miały miejsce aresztowania. Za fałszowanie tych dokumentów we Francji grozi kara do 5 lat więzienia.