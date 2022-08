Shutdown w USA. Paraliż rządu ustąpił, urzędnicy wrócili do pracy Kazimierz Sikorski AIP

REX/Shutterstock/EAST NEWS

Po trzech dniach koniec shutdownu w USA, paraliż rządu federalnego ustąpił. Było to możliwe po nocnych poniedziałkowych uzgodnieniach w Senacie, gdzie doszło do porozumienia i prezydent Donald Trump mógł podpisać kluczową ustawę o prowizorium budżetowym do 8 lutego. Tym samym we wtorek amerykański rząd mógł wznowić prace.