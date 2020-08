Show French Touch już 17 października 2020 r. w Warszawie. Wystąpią m.in.: Zaz, Shanguy, Cleo, Alicja Szemplińska, Sound’n’Grace

Show French Touch, które co roku gromadzi 1800 widzów w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie i 3 mln telewidzów, odbędzie się w planowanym terminie, czyli 17 października 2020 r. o godz. 19.30.

To już szósta edycja akcji French Touch w Polsce, która zachęca Polaków do odkrywania francuskiej mody, muzyki, kuchni i francuskich produktów.

- Show French Touch na stałe wpisał się już do kalendarza jesiennych wydarzeń w Warszawie. Co roku podnosimy poprzeczkę, aby zadowolić gusta najbardziej wymagających widzów - mówi Sylwia Sasal, rzecznik prasowy French Touch.

Głównym tematem tegorocznego show jest „Paris by night”, co oznacza, że zabierzemy widzów w niezwykłą podróż do Paryża, podczas której obejrzą prawdziwy spektakl muzyki, mody i tańca.