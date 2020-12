Shawn Mendes i jego nowa płyta „Wonder” - 4.12.2020 premiera. W niedzielę 6.12.2020 bezpłatny koncert online artysty [TRANSMISJA ONLINE]

Koncert Shawna Mendesa „Wonder: The Experience”, to ostatnie wydarzenie w 2020 roku z serii American Express UNSTAGED, jak również ostatni występ artysty w tym roku.

„Tęskniłem za Wami wszystkimi! Wiem, że to był przerażający rok dla wszystkich, dlatego wysyłam Wam mnóstwo miłości i całusy! Napisałem album. Nazywa się „Wonder”. Naprawdę czuję, jakby część mnie została spisana na papierze i nagrana w formie piosenek. Starałem się być najbardziej autentyczny i szczery w swojej dotychczasowej karierze. To świat, podróż, marzenie, album, który od dawna chciałem zrobić. Jestem nim zauroczony. Dziękuję, że jesteście u mojego boku od tylu lat. Kocham Was wszystkich.” - napisał artysta do fanów na całym świecie. „Wonder” to następca trzech albumów numer jeden, z których każdy ma status platyny oraz ponad 11 platynowych i multi-platynowych wyróżnień dla singli. Shawn Mendes w maju 2018 wydał album „Shawn Mendes”, który zadebiutował na szczycie Billboard 200, jak również na #1 list sprzedaży w wielu innych krajach. Zapewnił też Mendesowi status najmłodszego wokalisty, który ma na koncie trzy albumy z debiutem na pierwszej pozycji. Shawn był nominowany w dwóch kategoriach podczas 61. ceremonii Grammy: w kategoriach Piosenka roku za „In My Blood” oraz Najlepszy popowy album wokalny za „Shawn Mendes”.

Nominację do Grammy przyniosła Mendesowi również piosenka „Señorita” nagrana w duecie z Camilą Cabello. Utwór pobił rekord Spotify w liczbie streamów damsko-męskiego utworu w dniu premiery, jak również był najchętniej streamowanym utworem 2019 w serwisie. Dzięki wydanemu latem 2019 sinlgowi „If I Can’t Have You” przez pewien czas Shawn zajmował kolejno 1. i 2. miejsce w Top 40 za sprawą kolejno „Señority” oraz „If I Can’t Have You”. W kwietniu 2017 ukazał się wielki hit „There’s Nothing Holdin’ Me Back”, który był drugim #1 singlem w Top 40 Radio oraz na Billboard’s Pop Songs chart, idąc w ślady 7-krotnie platynowego „Stitches”.

Uwaga: Artysta przygotował dla fanów bezpłatny koncert. Będzie transmitowany w internecie - „Wonder: The Experience"! Koncert odbędzie się 6 grudnia 2020 r.

Kanadyjski gwiazdor wcześniej pojawił się w „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” oraz „BBC Radio 1’s Live Lounge”. Wydarzenie jest bezpłatne, ale fani mogą też opcjonalnie zakupić bilety. Część zysków ze sprzedaży zasili konto The Shawn Mendes Foundation. Na całym świecie Shawn Mendes sprzedał ponad 20 mln albumów i 175 mln singli. Jego katalog liczy niemal 50 miliardów streamów i ponad 8 miliardów wyświetleń na YouTube. Mendes zagrał dwie wyprzedane światowe trasy koncertowe z ponad milionem sprzedanych biletów (w tym w takich legendarnych miejscach jak Madison Square Garden czy O2 Arena w Londynie, które wyprzedały się w minuty). Na swojej ostatniej trasie Mendes wyprzedał w kilka minut Rogers Centre w rodzinnym Toronto. Tournée rozpoczęło się w marcu 2019 i objęło ponad 100 dat w Wielkiej Brytanii, Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji i Australii oraz Nowej Zelandii.

Artysta zajął pierwsze miejsce w zestawieniu „25 Under 25” magazynu „Billboard” w 2017 i 2018, znalazł się także na listach „Time 100 Most Influential” magazynu „TIME” oraz „30 Under 30” „Forbesa” i „25 Under 25” Spotify. W 2018 ROI Influencer Media wytypowało Shawna jako numer jeden w kategoriach Most Influential Artist oraz Most Influential Teen we wszystkich platformach społecznościowych. W 2019 Shawn założył The Shawn Mendes Foundation aktywizującą młodych ludzi.