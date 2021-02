Seul: Agenci Korei Północnej próbowali ukraść technologię szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer

Skuteczność szczepionki Pfizera w realnym życiu – efekty zaszczepienia 45 proc. społeczeństwa w Izraelu widoczne zwłaszcza wśród seniorów

Skuteczność szczepionek w społeczeństwie to nie to samo, co ich efektywność w badaniach. Za sprawą badań przeprowadzonych w Izraelu – kraju o najwyższym wskaźniku szczepień – wiemy już, jak spada dzięki nim liczba zachorowań na koronawirusa, ciężkich przypadków i zgonów na tle populacji. To pierwsze badania, w których wykazano stopień skuteczności szczepionki w realnym życiu zwłaszcza wśród osób powyżej 60. roku życia.