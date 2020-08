Setna rocznica drugiego powstania śląskiego. Jakie były przyczyny powstania i jego efekty?

"Mitologizowanie powstań śląskich zaczęło się już w okresie 20-lecia międzywojennego" - mówi historyk Jan Planta podczas rozmowy z Onet.pl.

"Do Katowic wkroczyły oddziały polskie, dowodzone przez gen. Stanisława Szeptyckiego. Burmistrz Katowic witał go w języku niemieckim. Szeptycki odpowiedział po niemiecku. Dla niego to było naturalne, że ktoś kto nie włada językiem polskim, może być dobrym patriotą" - informuje Jan Planta w rozmowie z Onetem.

"Ślązaków polityka nie interesowała, wielu z nich zależało na pracy, wyżywieniu rodziny" - dodaje Jan Planta w rozmowie z Onet.pl.

