Setki kilogramów amfetaminy, wartej miony złotych. Policjanci zatrzymali producentów narkotyków

46-letni ksiądz stanie przed sądem. Miał wykorzystywać seksualnie dzieci

Prokuratura Rejonowa Kielce Wschód zakończyła śledztwo prowadzone przeciwko 46-letniemu Krzysztofowi S. To ksiądz z woj. śląskiego, który jest podejrzany m.in. o seksualne wykorzystanie małoletnich poniżej lat 15 – podał portal Onet. Do przestępstw miało dochodzić przez kilka lat na terenie trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Duchownemu grozi do 12 lat więzienia.