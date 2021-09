Seria hitów w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Powtórki z półfinału i finału Ligi Europy

„Gwiezdne wojny”, „derby Zatoki Perskiej”, powtórka półfinału z poprzedniego roku – mecz Paris Saint–Germain z Manchesterem City jest zapowiadany na wiele sposobów, bo to niekwestionowany hit drugiej kolejki Ligi Mistrzów.

W ubiegłym sezonie to Anglicy byli górą i zagrali w finale, który później przegrali, ale Francuzi to dziś zupełnie inna drużyna. Nasser Al-Khelaifi wzmacniał latem zespół właśnie na takie mecze na szczycie, w którym drużyna z Paryża ma pokazywać się światu. We wtorek wszystkie oczy kibiców będą zwrócone na Leo Messiego, który zdaniem prasy wyleczył już kontuzję i będzie gotowy na hit. Argentyńczyk był łączony z przenosinami na Etihed Stadium i współpracą z Pepem Guardiolą, ale w rezultacie nic tego nie wyszło. Czy Hiszpan znajdzie sposób na zatrzymanie byłego podopiecznego, pamiętając, że musi zniwelować też zagrożenie ze strony Neymara i Kyliana Mbappe?