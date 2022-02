Separatyści z Donbasu proszą Putina o pomoc "w odparciu agresji sił ukraińskich"

Listy trafiły do Moskwy od przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej Denisa Puszkilina oraz przywódcy Ługańskiej Republiki Ludowej Leonida Pasiecznika. Obaj twierdzą, że pomoc sił rosyjskich jest konieczna "w celu uniknięcia ofiar wśród ludności cywilnej i katastrofy humanitarnej w Donbasie" - pisze rosyjska agencja TASS.

"Apele podkreślają, że obecnie w związku z zaostrzeniem się sytuacji i groźbami ze strony Kijowa, obywatele republik [donbaskich - red.] zmuszeni są do opuszczenia swoich domów. Trwa ich ewakuacja do Rosji. Działania reżimu kijowskiego świadczą o niechęci do zaprzestania wojny w Donbasie" - zacytował tekst listów Pieskow.

Listy donbaskich separatystów do W. Putina. Fot. agencja TASS

"Kijów nadal buduje swoją obecność wojskową na linii rozgraniczenia, otrzymując jednocześnie wszechstronne wsparcie, w tym militarne, ze strony Stanów Zjednoczonych i innych państw zachodnich. Reżim kijowski koncentruje się na siłowym rozwiązaniu konfliktu" - twierdzą w listach separatyści z Donbasu.