Sensacyjne doniesienia. Duńskie sieroty wykorzystywane przez CIA do ekperymentów

Dokumentalista Per Wennik jako dziecko brał udział w eksperymentach. Pamięta wszystkie. Zwłaszcza to, podczas którego kładzie się go na krześle, zakłada elektrody na ręce, nogi i klatkę piersiową wokół serca, a potem zakłada słuchawki i zmusza do słuchania głośnych, przenikliwych dźwięków. – To było bardzo niewygodne. Naprawdę się bałem i okazało się, że tak naprawdę miałem być przerażony – wspomina.

Eksperymenty badawcze wyszły na jaw w związku z nowym filmem dokumentalnym duńskiej telewizji DR, którego reżyserem jest właśnie Wennick. Zagłębia się on w tajemnicze testy, w których brał udział jako dziecko, wówczas nie znając ich tła.

– To nie tylko moja historia, to historia wielu dzieci – podkreśla.

W badaniach wzięło udział 311 duńskich dzieci. Rozpoczęły się na początku lat sześćdziesiątych i mieli zbadać związek między cechami dziedzicznymi a rozwojem schizofrenii. Dzieciom nie powiedziano, w jakie badania są zaangażowane. Nawet po zakończeniu eksperymentu.