Sensacja na niebie. W poniedziałek pojawi się Gwiazda Betlejemska. Pierwszy raz od kilkuset lat

Takie zjawisko ustawiania się planet, dające wrażenie jasnej gwiazdy, będzie widziane tak, jak w chwili narodzin Jezusa. Jest to jeden z głównych i najtrwalszych elementów historii Bożego Narodzenia - widok jasnej gwiazdy na niebie prowadzącej Mędrców do Betlejem i zwiastująca narodziny Jezusa Chrystusa.

Zbliżą się wtedy do siebie najbliżej od 800 lat dwie największe planety układu słonecznego, Saturn i Jowisz. Uważa się, że planety te były słynną Gwiazdą Betlejemską, która sprowadziła trzech Medrców do Betlejem, miejsca narodzin Jezusa.

Watykan uważa, że ​​jednym z wyjaśnień Gwiazdy Betlejemskiej mogła być właśnie tak zwana „Wielka Koniunkcja” planet, która tworzyła niezwykle jasne światło na niebie nad Ziemią Świętą.

Zjawisko, które mogło wywołać ogromny podziw i zachwyt ponad 2000 lat temu, ma szanse wystąpić ponownie - zaledwie cztery dni przed Bożym Narodzeniem.

To najbliższe zbliżenie dwóch planet od 1226 roku nastąpi już 21 grudnia, kiedy Jowisz i Saturn znajdą się w jednej linii, tworząc to, co astronomowie przewidują, będzie cudownym spektaklem pozornie pojedynczej jasnej „gwiazdy”.

W niedawnym internetowym wykładzie jeden z najwybitniejszych naukowców Kościoła katolickiego powiedział, że najnowsza Wielka Koniunkcja może dostarczyć nam ważnych wskazówek, które pomogą lepiej zrozumieć historię Gwiazdy Betlejemskiej, opisaną w Ewangelii Mateusza.