Seniorzy z długami. Prawie 388 tys. seniorów ma 10,4 mld zł nieopłaconych na czas zobowiązań, średnio prawie 27 tys zł na osobę

Ponadto seniorzy najrzadziej deklarują, że w ub.r. brakowało im w ciągu miesiąca pieniędzy na opłacenie bieżących zobowiązań. Mówi o tym 34 proc. ankietowanych, podczas gdy średnia dla ogółu badanych wynosi 41 proc. wśród ogółu badanych we wszystkich kategoriach wiekowych. Wynika z tego, że osoby starsze przyznają się do braku pieniędzy w trudniejszej sytuacji niż inni przyznający się do takich problemów.

Co według seniorów jest przyczyną kłopotów? Przede wszystkim zbyt niskie wpływy (55 proc.) oraz finansowa pomoc udzielana najbliższym (18 proc.). 15 proc. wskazywało także, że zbyt optymistycznie podeszli do pożyczania. - Wygląda na to, że pomagają, choć to oni bardziej potrzebują pomocy. Zawirowania gospodarcze, a nawet same restrykcje sanitarne, również uderzyły w portfele grupy 65+, bo co piątemu zaszkodził fakt, że pandemia odebrała mu możliwość dorabiania do emerytury i renty- dodaje ekspert.