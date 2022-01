Senegal wygrał grupę strzelając jednego gola. Gra Puchar Narodów Afryki

Jeden gol Sadio Mane w 97. minucie pierwszego meczu z Zimbabwe wystarczył Senegalowi do awansu do 1/8 Pucharu Narodów Afryki. Zespół Aliou Cisse zremisował dwa kolejne starcia, z Gwineą i Malawi (we wtorek), i wygrał rywalizację w grupie B. Drugim zespołem, który zameldował się fazie pucharowej jest Gwinea. Remis z Zimbabwe wystarczył im do awansu, ale przez porażkę 1:2 musieli drżeć do końcowego gwizdka meczu Senegal-Malawi. Ci ostatni z czterema punktami wciąż mają szansę na awans z trzeciego miejsca.